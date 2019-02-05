Взрывные устройства не найдены в "заминированных" зданиях в Москве

05.02.19 15:03

© РИА Новости. Владимир Трефилов

5 февраля. Interfax-Russia.ru - Волна "телефонного минирования", начавшаяся около 10:30 вторника в Москве, не прекращается, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"По данным на 14:30, количество звонков о минировании перевалило за 200", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, угрозы поступают и на электронные адреса московских предприятий, учреждений и организаций.

Собеседник агентства сообщил, что сигналы о минировании объектов в Москве поступают с телефонов и IP-адресов иностранных государств, в том числе Украины.

К 14:00 в столице завершилась проверка порядка 30 объектов, в адрес которых по разным каналам пришли анонимные сообщения о минировании. Для этого пришлось эвакуировать более 20 тысяч человек.

"По предварительной оценке, для проверок объектов было эвакуировано более 20 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, взрывных устройств обнаружено не было.

В числе объектов, в адрес которых поступали анонимные звонки о минировании: МГТУ им.Баумана, РГГУ, МГГУ, Институт русского языка им.Пушкина, Московский университет гражданской авиации, Российский государственный университет физкультуры, спорта и туризма, парк "Сокольники", бассейн "Чайка", башня "Город столиц" в комплексе "Москва-Сити", несколько московских школ, а также торговые центры "ЦУМ", "Интер-Север" и другие.

Источник уточнил, что волна звонков не прекращается, ведется проверка других московских объектов.