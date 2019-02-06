Иск о запрете в Москве противогололедных реагентов подан в суд

06.02.19 13:28

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Муниципальные депутаты Илья Яшин (Краснопресненский муниципальный округ), Юлия Галямина (Тимирязевский муниципальный округ) и Константин Янкаускас (муниципальный округ Зюзино) обратились в Тверской районный суд Москвы с требованием запретить столичному департаменту ЖКХ использовать химические реагенты для борьбы с гололедом.

"Мы подали иск в Тверской районный суд Москвы. Ответчик - департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы", - сообщил И.Яшин "Интерфаксу".

В иске муниципальные депутаты излагают претензии к реагентам со ссылкой на исследования, проведенные учеными МГУ. Как считают депутаты, использование реагентов нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленные статьей 42 Конституции РФ и природоохранным законодательством.

"Поскольку вред реагентов доказан учеными, мы считаем, что доказано и ограничение нашего конституционного права на благоприятную окружающую среду. На этом основании мы просим запретить департаменту ЖКХ применять антигололедные реагенты, по крайней мере, те, в состав которых входят соли муравьиной кислоты", - подчеркнул И.Яшин.

В качестве альтернативы муниципальные депутаты предлагают использовать для борьбы с гололедом гранитный щебень.