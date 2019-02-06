Памятник актеру Михаилу Ульянову может появиться в Москве

06.02.19 17:00

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

6 февраля. Interfax-Russia.ru - Памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову может быть установлен в Москве.

По итогам встречи с деятелями театрального искусства президент РФ Владимир Путин поручил правительству Москвы рассмотреть вопрос установки монумента.

"Правительству Москвы рассмотреть вопрос об установке в Москве памятника народному артисту СССР М.А.Ульянову", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.

Кроме того, президент поручил в 2019 году провести Ярославле выставку, посвящённую маршалу Федору Толбухину. При этом должны быть использованы экспонаты из фондов Гохрана России, собраний Центрального музея Вооружённых Сил Российской Федерации и других музеев.

Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственных премий СССР М.Ульянов родился 20 ноября 1927 года в селе Бергамак Муромцевского района Омской области.

Он окончил театральное училище имени Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова (1946-1950 гг.). На сцене театра Вахтангова он сыграл десятки ролей, многие из которых стали классикой российского театрального искусства. 1960-е годы - это время рождения могучих образов, созданных М.Ульяновым в кино. Его знаменитый Трубников ("Председатель", 1964г.) стал советской классикой. Его мятежник Митя Карамазов ("Братья Карамазовы", 1968 г.), генерал Чарнота ("Бег", 1970г.), маршал Жуков - эти и многие другие работы вписаны в золотой фонд отечественного киноискусства.

До 1996 года он был председателем Союза театральных деятелей РФ.

М.Ульянов скончался 26 марта 2007 года в Москве после продолжительной болезни.

В 2012 году в городе Тара Омской области открыли памятник М.Ульянову. Именем М.Ульянова названы Омский Северный драматический театр и улица в Таре.