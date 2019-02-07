Пассажир московского метро оштрафован на 20 тыс. рублей за отказ от досмотра

07.02.19 10:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

7 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажир столичного метрополитена мировым судьей района Братеево оштрафован на 20 тыс. рублей за отказ от прохождения досмотра, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки в четверг.

"На станции "Алма-Атинская" пассажир отказался пройти дополнительный досмотр, чем нарушил требования транспортной безопасности. Благодаря совместным действиям сотрудников службы безопасности метро и УВД на метрополитене, пассажир был оперативно задержан. Решением мирового судьи нарушитель привлечен к административной ответственности", - приводит слова замначальника Московского метрополитена - начальника службы безопасности Андрея Кичигина пресс-служба предприятия.

Собеседник агентства напомнил, что согласно требованиям транспортной безопасности, пассажиры обязаны проходить досмотр и предоставлять багаж, ручную кладь или предметы для проверки на просвечивающем устройстве.

"Если пассажир отказывается пройти досмотр, он не может воспользоваться услугами метрополитена, а попытка пройти без досмотра - административное правонарушение", - подчеркнули в пресс-службе.

Там добавили, что служба безопасности метрополитена проводит досмотр только с использованием аппаратуры (металлоискателей, просвечивающих устройств) и действуют исключительно в интересах безопасности пассажиров.