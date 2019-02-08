Скончался актер Сергей Юрский

08.02.19 09:36

© РИА Новости. Владимир Федоренко

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Советский и российский актёр Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни, сообщила дочь артиста.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сказала дочь артиста в пятницу утром "Интерфаксу".

Председатель Союза Театральных деятелей Александр Калягин назвал кончину Сергея Юрского несправедливостью и "ужасным известием для русского искусства".

"Я ошеломлен. Это ужасное известие по своей несправедливости. Я думаю о Наташе (супруга С.Юрского - ИФ), о его детях, которых он обожал, сразу думаю о друзьях, о нашей чудной компании. Я узнал это только что. Для меня это потеря не просто великого актёра и личности, но словно родственника и одного из самых близких людей. Это ужасное известие для русского искусства", - сказал А.Калягин "Интерфаксу" в пятницу.

О дате прощания и месте похорон артиста информации пока нет. Источник в столичной мэрии сообщил "Интерфаксу", что Сергей Юрский может быть похоронен на Троекуровском кладбище.

"Рассматривается вариант Троекуровского кладбища, однако никаких решений ещё не принято", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время представители городских властей ведут консультации по этому вопросу с родственниками С.Юрского.

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году в семье Юрия Сергеевича Юрского, худрука Московского цирка на Цветном бульваре.

В 1955 году, после 3-го курса юрфака, он поступил на актёрский факультет Ленинградского театрального института имени А.Н.Островского, и в 1957 году был приглашён в Большой драматический театр имени М. Горького.

Среди его ролей в театре были Чацкий, Тузенбах, Эзоп в "Лисе и винограде". Здесь же С. Юрский дебютировал как режиссёр, поставив в 1974 году спектакль "Мольер" по М.Булгакову.

Широкую известность актёру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД" (1966) и "Золотой телёнок" (1968).

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".

Написал несколько книг: "Кто держит паузу", "В безвременье", "Узнавание", "Сюр", "Жест", "Содержимое ящика", "Театр Игоря Вацетиса", "Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского", "Игра в жизнь".