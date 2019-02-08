"Суперджет 100" врезался в мачту освещения в "Домодедово" и повредил крыло

08.02.19 10:23

© РИА Новости. Максим Блинов

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажирский "Суперджет 100" в результате заноса при маневре на льду задел крылом мачту освещения после посадки в "Домодедово", подтвердили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

Инцидент произошел 6 февраля. Экипаж и пассажиры не пострадали, начата доследственная проверка.

"Коэффициент сцепления на взлетно-посадочной полосе (в этот день) превышал нормативные показатели за счет работы спецтехники и применения реагентов. При рулении по перрону на место стоянки самолет задел мачту освещения. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе, добавив, что аэродромные службы предприняли все необходимые действия для своевременной доставки пассажиров в терминал и разгрузки багажа.

В пресс-службе заверили, что движение воздушных судов и спецтехники в аэропорту осуществлялось в штатном режиме.

Со своей стороны представитель столичного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Лариса Марковец сообщила "Интерфаксу", что по факту инцидента проводится доследственная проверка, следователи работают на месте происшествия.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) также организовала проверку в связи со столкновением воздушного судна с мачтой освещения в международном аэропорту "Домодедово".

Как сообщили "Интерфаксу" в ММТП, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Ямал", самолет выполнял рейс по маршруту Тюмень - Москва.

По словам представителя ММТП, проведение проверки соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, добавили в прокуратуре.

В свою очередь пресс-служба авиакомпании "Ямал" уточняет, что на борту самолета, прибывшего из Тюмени, находились 58 пассажиров. Сама посадка прошла в штатном режиме.

"В процессе руления к месту стоянки на минимальной скорости из-за наличия гололеда на рулежной дорожке и непринятия своевременных мер по его удалению со стороны аэропортовых служб, воздушное судно потеряло управление", - говорится в сообщении.

Несмотря на предпринятые экипажем действия по остановке самолета с использованием экстренного торможения колес и реверса тяги обоих двигателей, воздушное судно продолжило неуправляемое движение до столкновения с мачтой освещения, отметили в авиакомпании.

В результате, по данным пресс-службы, были у самолета повреждены законцовка и предкрылок правого полукрыла.

АО "Авиационная транспортная компания "Ямал" является основным перевозчиком в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) и Тюменской области. В парке компании самолеты SSJ-100, CRJ-200, А320, A321 и Challenger-850.

Департаменту имущественных отношений ЯНАО принадлежит 98,2% авиакомпании.