S7 может с апреля открыть рейсы из Москвы на Байконур

08.02.19 13:36

© РИА Новости. Александр Кряжев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Группа S7, объединяющая авиакомпании "Сибирь" и "Глобус" (летают под брендом S7 Airlines), с 1 апреля готова начать выполнять регулярные рейсы из Москвы в обслуживающий космодром Байконур аэропорт Крайний (Казахстан) в случае получения всех необходимых разрешений, говорится в сообщении группы.

"Полеты будут выполняться из московского аэропорта "Домодедово" еженедельно на воздушных судах Embraer 170", - говорится в сообщении.

Авиакомпания готова открыть продажу авиабилетов сразу после получения всех необходимых согласований, связанных с особым статусом комплекса Байконур.

Космодром является объектом иностранного государства, находящимся в аренде у Российской Федерации по договору с правительством Казахстана.

В прошлом туда летали авиакомпания "АЛРОСА", "Руслайн" и "Уральские авиалинии", но по разовым разрешениям. По информации российских СМИ, рейсы были прекращены. В частности, со ссылкой на гендиректора авиакомпании "АЛРОСА" Андрея Гулова сообщалось, что авиакомпания прекратила заказные перелеты в аэропорт Крайний в декабре 2018 года в связи с отсутствием заявок.

S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, принадлежит супругам Владиславу и Наталии Филевым.