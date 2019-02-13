Доходный дом адвоката Плевако в Москве объявлен памятником архитектуры

13.02.19 11:03

© Мэрия Москвы

13 февраля. Interfax-Russia.ru - В результате историко-культурной экспертизы бывший доходный дом Федора Плевако признали памятником культурного наследия, сообщается на сайте столичной мэрии.

Доходный дом построен в 1905 году по проекту Петра Микини. Здание расположено по адресу Новинский бульвар, 18а, имеет четыре этажа. Фасады дома являются хорошо сохранившимся образцом северного модерна.

Особенностью дома стало яркое панно из керамической плитки на главном фасаде, изразцы выполнены по эскизам художника Михаила Врубеля. Самые большие керамические панно расположены на эркерах над входами в подъезды, панно меньшего размера в нишах под балконами. Эту плитку сделали в гончарной мастерской промышленника Саввы Мамонтова. Плитка была подарена адвокату в благодарность за выигранное в суде дело.

Светло-зеленая штукатурка фасада имитирует пористую поверхность необработанного природного камня.

Все работы в доме должны проводиться с разрешения департамента культурного наследия, а его исторический облик нельзя нарушать.