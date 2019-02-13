Москвичам предложили арендовать у города 4,3 тыс. машиномест

13.02.19 12:15

© РИА Новости. Алексей Куденко

13 февраля. Interfax-Russia.ru - Москва предлагает арендовать 4,3 тысячи машиномест без проведения торгов в девяти округах, сообщает в среду пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Уже сегодня собственники помещений в многоквартирных домах могут арендовать у города порядка 4,3 тыс. парковочных мест на 10 лет. Машиноместа находятся в девяти округах Москвы", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента Максима Гамана.

Как уточняется, жители 82 многоквартирных домов могут арендовать машиноместа в Восточном, Северном, Западном, Северо-Восточном, Северо-Западном, Южном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Центральном округах.

Арендная плата составляет от 2 до 7,3 тыс. рублей за 1 кв.м в год и зависит от удаленности парковок от МКАД.