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14.02.19 10:52
Почти 26 млн поездок совершили туристы в Подмосковье за год
"За 2018 год туриндустрия внесла 212 млрд рублей в ВРП области - это 4,9%. Всего было совершено 25,98 млн поездок, из которых 7,25 совершили жители Московской области", - приводит слова Н.Галкиной пресс-центр Мособлдумы.
Она отметила, что наибольшее число поездок совершили жители Москвы - 11,24 млн.
"Поэтому сегодня комитетом по туризму Подмосковья ставится задача по развитию туристических направлений в тесном сотрудничестве с Москвой. Речь идет о создании единого туристического Московского региона", - добавила Н.Галкина.
Наиболее привлекательными для туристов, по оценке специалистов, стали города Сергиев Посад, Истра, Клин, Коломна, Зарайск, Серпухов и Дмитров.
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