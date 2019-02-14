Почти 26 млн поездок совершили туристы в Подмосковье за год

14.02.19 10:52

© РИА Новости. Илья Тимин

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Доход Подмосковья от туризма составил 212 млрд руб. в 2018 году, что составляет 4,9% ВРП, сообщила глава комитета по туризму Мособлдумы Наталья Галкина.

"За 2018 год туриндустрия внесла 212 млрд рублей в ВРП области - это 4,9%. Всего было совершено 25,98 млн поездок, из которых 7,25 совершили жители Московской области", - приводит слова Н.Галкиной пресс-центр Мособлдумы.

Она отметила, что наибольшее число поездок совершили жители Москвы - 11,24 млн.

"Поэтому сегодня комитетом по туризму Подмосковья ставится задача по развитию туристических направлений в тесном сотрудничестве с Москвой. Речь идет о создании единого туристического Московского региона", - добавила Н.Галкина.

Наиболее привлекательными для туристов, по оценке специалистов, стали города Сергиев Посад, Истра, Клин, Коломна, Зарайск, Серпухов и Дмитров.