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14.02.19 11:42
Около 20 кадетов во Владимирской области заразились ротовирусной инфекцией
Представитель департамента образования обладминистрации сообщил в четверг "Интерфаксу", что количество инфицированных составило около 20 человек.
"В настоящее время все дети находятся дома. С 8 по 18 февраля учреждение закрыто на карантин", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь начальник кадетского корпуса Михаил Михайлов сообщил агентству, что в медпункт учреждения с жалобами на симптомы ротовируса обратились 12 человек.
"Мы проинформировали о сложившейся ситуации представителей Роспотребнадзора, которые незамедлительно приехали к нам и взяли все необходимые пробы и образцы. В минувшую пятницу, 8 февраля, кадетский корпус был закрыт на карантин на десять дней, дети отправлены по домам", - сказал он.
М.Михайлов отметил, что в учреждении проводятся соответствующие дезинфекционные мероприятия. 18 февраля кадетский корпус начнет работу в штатном режиме.
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