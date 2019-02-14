Медведев: Инфляция в РФ через год вернется к целевому уровню с нынешних 5%

14.02.19 12:52

© РИА Новости. Илья Питалев

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Инфляция в РФ, увеличившаяся в годовом выражении до 5% после повышения ставки НДС с 1 января, к 2020 г. вернется к таргету, рассчитывает правительство.

"Как мы и ожидали, инфляция в начале года выросла до 5% (в годовом выражении по итогам января, остается на том же уровне после первой половины февраля - ИФ). Но мы рассчитываем, что уже через год она вернется к целевому уровню", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Российском экономическом форуме в Сочи.

Таргет ЦБ по инфляции - вблизи 4%.

По прогнозу Минэкономразвития, по итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%. Прогноз ЦБ - 5-5,5%.

Пиковых значений годовой инфляции - 5,5-5,7% - Минэкономразвития ждет в марте-мае. Прогноз ЦБ предусматривает возможность разгона инфляции до 5,5-6% в первом полугодии с последующим замедлением.