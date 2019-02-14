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14.02.19 12:52
Медведев: Инфляция в РФ через год вернется к целевому уровню с нынешних 5%
"Как мы и ожидали, инфляция в начале года выросла до 5% (в годовом выражении по итогам января, остается на том же уровне после первой половины февраля - ИФ). Но мы рассчитываем, что уже через год она вернется к целевому уровню", - сказал премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на Российском экономическом форуме в Сочи.
Таргет ЦБ по инфляции - вблизи 4%.
По прогнозу Минэкономразвития, по итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%. Прогноз ЦБ - 5-5,5%.
Пиковых значений годовой инфляции - 5,5-5,7% - Минэкономразвития ждет в марте-мае. Прогноз ЦБ предусматривает возможность разгона инфляции до 5,5-6% в первом полугодии с последующим замедлением.
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