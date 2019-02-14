|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.02.19 13:55
Росгвардия может взять под охрану выход из Третьяковки
"Создана совместная рабочая группа, в которую вошли представители вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности музея", - сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
По его словам, рабочая группа обсудит разные варианты усиления безопасности в залах Третьяковской галереи, в том числе и вариант, при котором сотрудники Росгвардии будут обеспечивать охрану на выходе из музея.
Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщала агентству, что после похищения картины Архипа Куинджи в каждом зале музея будут стоять сотрудники Росгвардии.
"После того, что произошло на выставке Куинджи, будем обеспечивать третий рубеж охраны на всех наших временных выставках. На постоянной экспозиции у Третьяковской галереи на Крымском валу и в Лаврушинском переулке третий рубеж охраны обеспечен. Но там совсем другая система", - сказала З.Трегулова.
|
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
Interfax-Russia.ru – Сенатор от КЧР Рауф Арашуков арестован, свою вину во вменяемых преступлениях не признает. По его делу идут обыски и допросы в регионах СКФО.
.
Interfax-Russia.ru - Похищенную из Третьяковки картину Куинджи вернули музейщикам. Обвиняемый в краже картины арестован, следствие ищет соучастников преступления.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket