Росгвардия может взять под охрану выход из Третьяковки

14.02.19 13:55

© РИА Новости. Максим Блинов

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Росгвардия обсудит усиление мер безопасности в Третьяковской галерее в рамках совместной рабочей группы, обсуждается вариант с обеспечением сотрудниками ведомства охраны на выходе из музея.

"Создана совместная рабочая группа, в которую вошли представители вневедомственной охраны Росгвардии и службы безопасности музея", - сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, рабочая группа обсудит разные варианты усиления безопасности в залах Третьяковской галереи, в том числе и вариант, при котором сотрудники Росгвардии будут обеспечивать охрану на выходе из музея.

Ранее директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова сообщала агентству, что после похищения картины Архипа Куинджи в каждом зале музея будут стоять сотрудники Росгвардии.

"После того, что произошло на выставке Куинджи, будем обеспечивать третий рубеж охраны на всех наших временных выставках. На постоянной экспозиции у Третьяковской галереи на Крымском валу и в Лаврушинском переулке третий рубеж охраны обеспечен. Но там совсем другая система", - сказала З.Трегулова.