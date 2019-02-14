Аэропорт Воронеж намерен расширить зону перевозок с 56 до 76 городов

14.02.19 14:59

© РИА Новости. Ульяна Соловьева

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Международный аэропорт Воронеж планирует расширить зону покрытия интермодальных перевозок с 56 городов в 2018 году до 76 - в 2019, сообщил генеральный директор аэропорта Александр Белевич в четверг на организованном аэропортом бизнес-форуме.

Расширить зону покрытия планируется за счет внедрения услуги перевозок пассажиров, которые летают на внутренних направлениях.

"В 2018 году у нас было 73 тысячи (пассажиров, воспользовавшихся услугой интермодальных перевозок - ИФ), в 2019 году будет 150 тысяч. Потому что мы возили только по международным направлениям, а с 1 февраля запускаем и по внутренним", - сказал А.Белевич.

Ожидается, что развитие интермодальных перевозок существенно повысит транспортную мобильность жителей Центрально-Черноземного региона.

В 2018 году зона покрытия интермодальных перевозок аэропорта включала в себя 12 областей (56 городов) - Тульская, Брянская, Орловская, Курская, Липецкая, Белгородская, Тамбовская, Рязанская, Ростовская, Пензенская, Волгоградская, Саратовская.