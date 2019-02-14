За высшее положение в преступной иерархии срок лишения свободы составит до 15 лет

14.02.19 15:45

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ предлагает ввести отдельное уголовное наказание для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

"Занятие высшего положения в преступной иерархии наказывается лишением свободы от 8 до 15 лет" - предусмотрено новой статьей, которую президент РФ предлагает внести в Уголовный кодекс РФ. Соответствующий проект закона размещен в четверг в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.

Согласно законопроекту, УК РФ дополняется статьей 210.1 "Занятие высшего положения в преступной иерархии".

Согласно этой статье, наряду с лишением свободы устанавливается штраф "в размере до 5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет".

Как говорится в пояснительной записке к проекту закона, наиболее опасные и тяжкие преступления совершаются организованными преступными сообществами. "Лидеры преступных сообществ (преступных организаций) координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи между различными организованными группами, занимаются разделом сфер преступного влияния и преступных доходов, руководят преступными действиями и в связи с этим представляют наибольшую общественную опасность", - говорится в документе.

Однако благодаря своему положению в преступной иерархии лидеры преступных сообществ, как правило, уходят от уголовной ответственности. Действующее законодательство предусматривает, что уголовная ответственность для лидеров ОПГ может наступить только в случае, если они совершили общественно опасное деяние, предусмотренное ч.1 ст.210 УК РФ. "При этом уголовная ответственность за факт лидерства такого лица в преступной иерархии не предусмотрено", - подчеркивается в пояснительной записке. Законопроект главы государства устраняет этот правовой пробел.