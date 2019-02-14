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Цены на бензин в РФ стабильны третью неделю подряд - Росстат

© РИА Новости. Виталий Белоусов
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Потребительские цены на бензин в России с 5 по 11 февраля 2019 года не изменились третью неделю подряд, сообщила Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в четверг.

Цены дизельного топлива за указанный период, по данным ведомства, снизились на 0,1%, как и неделей ранее.

С начала года бензин подорожал в среднем на 0,7%, дизтопливо - на 1,1% при общей инфляции 1,2%.

За неделю мониторинга отмечалось снижение цен на бензин автомобильный в 11 центрах субъектов РФ, наиболее заметное - в Иркутске, Брянске и Кызыле (на 0,6%).

При этом рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в Казани - на 0,1%.

В Москве и Санкт-Петербурге с 5 по 11 февраля стоимость бензина не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40,90 до 43,99 рубля за литр, АИ-95 - от 44,89 до 48,99 рубля. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40,20 до 43,12 рубля, АИ-95 - от 43,3 до 46,6 рубля за литр.

Производство бензина в России с 4 по 10 февраля выросло на 2,1% по сравнению с предыдущим периодом мониторинга и составило 797,6 тыс. тонн. Выпуск дизтоплива снизился на 0,5% - до 1 млн 570,2 тыс. тонн.

Как сообщалось, за 2018 год бензин в РФ подорожал на 9,4%, что выше темпов инфляции за аналогичный период в 2,2 раза (инфляция в минувшем году составила 4,3%).

В ноябре 2018 года правительство, вертикально интегрированные нефтяные компании и независимые участники топливного сектора договорились сдерживать оптовые цены на топливо до конца марта. В тексте соглашения с нефтяниками указано, что с 1 января темпы роста цен на заправках не должны быть выше 1,7% (с учетом повышения ставки НДС), а с 1 февраля - не выше прогноза среднегодовой инфляции.

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