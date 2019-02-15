Гараж-подкову на Новорязанской улице отреставрируют в этом году

15.02.19 11:05

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Гараж для грузовых машин в форме подковы на Новорязанской улице в Москве начнут реставрировать в текущем году, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

Там уточнили, что речь идет о первом этапе работ, проект которых был согласован ведомством. На первом этапе специалисты укрепят фундамент и крышу, восстановят кирпичную кладку, демонтируют более поздние пристройки. Затем начнется основная часть реставрации. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Гараж был возведен по проекту Константина Мельникова в 1929-1931 годах в стиле конструктивизма. Он состоит из двух корпусов (Новорязанская улица, дом 27, строения 1 и 3). Здание гаража (строение 3) одноэтажное, по всей длине его опоясывает ленточное окно (проемы примыкают друг к другу почти вплотную). Административный корпус (строение 1) имеет п-образную форму и выдержан в той же стилистике, что и гараж. Облик комплекса неоднократно менялся.

"Архитектор спроектировал гараж в виде подковы. Грузовики въезжали с Новорязанской улицы через торцы здания, а выезжали с противоположной стороны. Благодаря такому решению пространства внутри могло одновременно помещаться 110 автомобилей. Другая интересная особенность сооружения - металлические перекрытия внутри полукруглой части. Конструкции, которые придумал знаменитый инженер Владимир Шухов, опираются только на внешние стены. В середине дуги было оборудовано отдельное помещение под мастерские", - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.