Кордичев дал изобличающие показания на Калви - адвокат

15.02.19 15:41

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Бывший председатель правления банка "Восточный" Алексей Кордичев дает показания, изобличающие основателя Baring Vostok Майкла Калви и других фигурантов его дела.

"Мой подзащитный раскрывает всю схему преступления. Он дал информацию обо всех соучастниках, их роли. (...) Он уже дал показания против них", - заявил адвокат А.Кордичева на заседании Басманного суда Москвы, где рассматривается вопрос об аресте банкира.

А.Кордичев подтвердил слова адвоката и заявил о намерении "кооперироваться, сотрудничать со следствием".

М.Калви, А.Кордичев, являющийся в настоящее время советником председателя правления ПАО "Норвик Банк", а также партнер Baring Vostok Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин и генеральный директор НАО "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) Максим Владимиров подозреваются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие просит Басманный суд об аресте всех шестерых.

Ранее в Baring Vostok "Интерфаксу" сообщили, что уголовное дело, по которому задержан М.Калви, связано с "коммерческим спором по банку "Восточный Экспресс". По версии следствия, речь идет о хищении более 2,5 млрд рублей.

По данным адвокатов, уголовное дело было возбуждено Следственным комитетом на основании материалов ФСБ России.

Baring Vostok - один из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. Фонд входит в состав акционеров таких компаний, как OZON, "Вкусвилл", Etalon Group, Gett, "ЭР-Телеком", "Новомет", банк "Восточный" и другие.