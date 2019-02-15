Проект Ростовской области "Правовая помощь онлайн" предложен для тиражирования в регионах

15.02.19 16:59

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

15 февраля. Interfax-Russia.ru - Минэкономразвития России высоко оценило проект Ростовской области по правовому онлайн-консультированию граждан, сообщил журналистам начальник управления инноваций в органах власти правительства региона Борис Носко, представлявший проект в Совете Федерации.

"Сегодня проект уже показал свою востребованность и получил высокую оценку Совета Федерации. Проект "Правовая помощь онлайн" уникален для нашей страны. Ответы на самые востребованные вопросы, которые задают органам власти, теперь можно получить в онлайн режиме от самих органов власти. Без очередей и в комфортных условиях. Сейчас проект предложен в Минэкономразвития России для тиражирования в регионах, пока он работает только на территории Ростовской области", - сказал Б.Носко.

Он отметил, что в настоящее время участниками проекта являются семь органов власти: МВД, Росреестр, Пенсионный фонд, Роспотребнадзор, Минтруда, Минстрой и Агентство жилищных программ. Сейчас правовую консультацию онлайн можно получить только в МФЦ, но совместно с министерством информационных технологий прорабатываются другие варианты.

"В этом году совместно с министерством прорабатывается новая технология получения правовой помощи из дома, офиса, или любой удобной для человека точки. С марта прошлого года правовую помощь уже получили 715 человек", - добавил Б.Носко.

В управлении уточнили, что проект решает две важные задачи: повышение результативности услуг, которые предоставляют органы власти на площадке МФЦ, а также расширяется перечень услуг, которые ранее не предоставлялись в центрах. Кроме того, в ближайшее время участниками проекта станут Мининформсвязи региона и ОРТПЦ (областной радиотелевизионный передающий центр), которые будут давать консультации по переходу на цифровое телевидение.