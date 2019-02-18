Карантин из-за бешеной лисы введен в районе Калужской области

18.02.19 14:28

© РИА Новости. Александр Вильф

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Карантин по бешенству введен в Жиздринском районе Калужской области с понедельника, сообщил комитет по ветеринарии при правительстве области.

Ранее в деревне Каменка этого района была найдена дохлая лиса. Лабораторные исследования ее головного мозга показали, что животное было заражено бешенством.

На 18 февраля в Калужской области карантин введен в семи очагах опасного заболевания: один очаг зарегистрирован в Малоярославецком районе, четыре - в Жиздринском, два - в Жуковском.