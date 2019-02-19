Самый крупный в Европе кинопавильон откроется на "Мосфильме" в апреле

19.02.19 11:56

© РИА Новости. Максим Блинов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Новый съемочный павильон и Дом костюма на территории киностудии "Мосфильм" планируется ввести в эксплуатацию в конце марта - начале апреля, сообщил советник управления Мосгосстройнадзора Алексей Тимощенко.

"На сегодня строительные работы полностью завершены. Сейчас идет наладка инженерных систем. В конце марта-апреле новые корпуса получат разрешения на ввод и начнут обживаться", - сказал А.Тимощенко во вторник журналистам.

По его словам, на строительстве нового съёмочного павильона, который станет самым крупным в Европе, и Дома костюма и реквизита было задействовано около 300 рабочих и специалистов.

"Это новые, современные комплексы, оборудованные всей необходимой техникой как для бережного хранения реквизита, так и для организации качественных съёмок", - отметил он.

Как сообщалось, в январе 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выделении компании "Альтера Парк" земельного участка на ул. Мосфильмовская для создания многофункционального производственно-культурного центра на базе киноконцерна "Мосфильм". О том, что "Мосфильм" планирует построить собственный киноконцертный зал, два павильона и "комплекс сценическо-постановочных средств", стало известно в 2013 году.