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Фестиваль "Московская масленица" пройдет с 1 по 10 марта на 15 площадках

© РИА Новости. Евгения Новоженина
20 февраля. Interfax-Russia.ru - Традиционный фестиваль "Московская масленица" в этом году пройдет на 15 городских уличных площадках с 1 по 10 марта, сообщили "Интерфаксу" в среду в оргкомитете цикла мероприятий "Московские сезоны".

"Провожать зиму на фестивале будут яркими уличными спектаклями и концертами, увлекательными творческими занятиями, и, конечно же, блинами. Площадки фестиваля откроются как в центре Москвы, так и в округах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, посетители мероприятия смогут попробовать сотни разновидностей блинов: от "классики" со сметаной или медом до оригинальных авторских блинов с разнообразными начинками. Посетители смогут и сами научиться печь необычные блины, а также освоить секреты различных ремесел и поиграть в подвижные игры.

Дети на фестивале смогут проверить свою физическую форму с помощью интерактивного силомера "закати блин", покататься на каруселях, качелях и лошадках-качалках, поиграть в волчок, "мельницу" или, к примеру, игру "Лиса и гуси" (разновидность шашек) и собрать большой масленичный паззл.

Кроме того, на Манежной площади гостей в дни фестиваля ежедневно будут встречать до 105 реконструкторов из Москвы, Петербурга, Воронежа и Нижнего Новгорода. Ее посетители смогут совершить гастрономическое путешествие во времени и узнать, что и как готовили и чем угощали друг друга москвичи в конце XIX - начале XX веков. На Тверской площади в дни фестиваля будут показывать кукольные представления в традициях русского фольклора.

В прошлом году "Московскую масленицу" посетило более 5 млн гостей, съевших 250 тыс. блинов и выпивших 64 тыс. литров чая.

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