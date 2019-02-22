Бесплатно покататься в рамках акции "Ночь на катке" можно в 16 парках Москвы

22.02.19 09:06

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

22 февраля. Interfax-Russia.ru - В последний день календарной зимы, 28 февраля, в 16 московских парках состоится ежегодная акция "Ночь на катке", сообщает в пятницу сайт столичной мэрии.

"Покататься под музыку бесплатно можно будет во всех участвующих в акции парках. С 18:00 до 22:00 вход на катки будет свободным, а в Парке Горького вечеринка продлится с 18:00 до полуночи. При этом за прокат коньков потребуется плата", - говорится в сообщении.

Темой акции, которая проводится в Москве с 2016 года, в этот раз стал "Музыкальный лед", катки станут концертными площадками. Например, в "Сокольниках", Бабушкинском и Измайловском парках, саду "Эрмитаж", Парке Горького и других зонах отдыха выступят музыканты, которые исполнят композиции в разных стилях от рока до фанка.