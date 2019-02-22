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22.02.19 12:18
Задевший хвостом взлетно-посадочную полосу во "Внуково" самолет "Победы" благополучно приземлился
"Угрозы безопасности не было, и быть не могло. Это абсолютно штатная ситуация. Речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.
По словам представителя пресс-службы, "уже сегодня борт будет допущен к рейсам".
Пассажирский "Боинг" не смог с первого раза приземлиться во "Внуково". "При уходе на второй круг из-за сильного ветра самолет "Боинг 737", прибывший из Самары, задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
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