Задевший хвостом взлетно-посадочную полосу во "Внуково" самолет "Победы" благополучно приземлился

22.02.19 12:18

© РИА Новости. Илья Питалев

22 февраля. Interfax-Russia.ru - В авиакомпании "Победа" назвали штатной ситуацией инцидент с пассажирским самолетом в аэропорту "Внуково": безопасности пассажиров ничто не угрожало.

"Угрозы безопасности не было, и быть не могло. Это абсолютно штатная ситуация. Речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

По словам представителя пресс-службы, "уже сегодня борт будет допущен к рейсам".

Пассажирский "Боинг" не смог с первого раза приземлиться во "Внуково". "При уходе на второй круг из-за сильного ветра самолет "Боинг 737", прибывший из Самары, задел хвостом взлетно-посадочную полосу. Однако пилотам удалось поднять лайнер в воздух и со следующей попытки благополучно приземлиться", - сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.