Прожиточный минимум в Москве в конце 2018 года снизился на 173 рубля

22.02.19 13:37

© РИА Новости. Алексей Даничев

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в Москве по итогам четвертого квартала 2018 года составила 16 тыс. 87 рублей, что на 173 рубля ниже, чем в третьем квартале, следует из проекта постановления правительства столицы, подготовленного департаментом труда и соцзащиты населения города.

Уточняется, что прожиточный минимум трудоспособного населения в третьем квартале снизился на 204 рубля до 18 тыс. 376 рублей в месяц на человека, пенсионеров - на 81 рубль до 11 тыс. 424 рублей, детей - на 191 рубль до 13 тыс. 747 рублей.

Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат.

В документе отмечается, что в связи со снижением величины прожиточного минимума второй квартал подряд, при назначении социальных выплат и пособий будет использоваться утвержденная величина за второй квартал 2018 года - 16 тыс. 463 рубля.