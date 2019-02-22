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22.02.19 13:37
Прожиточный минимум в Москве в конце 2018 года снизился на 173 рубля
Уточняется, что прожиточный минимум трудоспособного населения в третьем квартале снизился на 204 рубля до 18 тыс. 376 рублей в месяц на человека, пенсионеров - на 81 рубль до 11 тыс. 424 рублей, детей - на 191 рубль до 13 тыс. 747 рублей.
Величина прожиточного минимума в Москве устанавливается ежеквартально для начисления социальных выплат.
В документе отмечается, что в связи со снижением величины прожиточного минимума второй квартал подряд, при назначении социальных выплат и пособий будет использоваться утвержденная величина за второй квартал 2018 года - 16 тыс. 463 рубля.
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