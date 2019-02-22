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22.02.19 13:50
Экс-спикер думы Томска Чуприн, обвиняемый в обмане дольщиков, отправлен под домашний арест
"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании А.Чуприну меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Следственные органы инкриминируют А.Чуприну обман дольщиков во время руководства строительной компанией "Риэлтстрой-НЭБ" в 1997-2007 годах. В отношении бывшего депутата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).
А.Чуприн был депутатом думы Томска в 2005-2015 годах, спикером - в 2007-2010 годы.
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