Экс-спикер думы Томска Чуприн, обвиняемый в обмане дольщиков, отправлен под домашний арест

22.02.19 13:50

© РИА Новости. Владимир Федоренко

22 февраля. Interfax-Russia.ru - Кировский районный суд Томска постановил заключить под домашний арест бывшего председателя городской думы Александра Чуприна, обвиняемого в злоупотреблении доверием, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе суда в пятницу.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании А.Чуприну меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Следственные органы инкриминируют А.Чуприну обман дольщиков во время руководства строительной компанией "Риэлтстрой-НЭБ" в 1997-2007 годах. В отношении бывшего депутата возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

А.Чуприн был депутатом думы Томска в 2005-2015 годах, спикером - в 2007-2010 годы.