Объем выданных жилищных кредитов в Москве за год вырос в полтора раза

26.02.19 12:02

© РИА Новости. Нина Зотина

26 февраля. Interfax-Russia.ru - В течение 2018 года объем выданных в столице жилищных кредитов, подавляющее число которых ипотечные, увеличился на 51,6% по сравнению с 2017 годом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы во вторник.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и земельно-имущественных отношений Владимира Ефимова, ипотечный бум, начавшийся в позапрошлом году, продолжается. Так, в 2018 году в городе было зарегистрировано свыше 236 тыс. договоров на покупку жилья, что на 32,6% больше, чем за 2017 год. Доля ипотеки в этом объеме составила более 38%.

Кроме того, активный спрос на московские новостройки привел к увеличению ввода в строй жилья: за 2018 год объем нового ввода составил 3,5 млн кв. м, что на 3,6% выше, чем в 2017 году.

"Значительный рост ипотеки, ставки по которой снижались весь прошлый год, и рост предложения на рынке жилья дали мощный импульс не только строительному и банковскому секторам, но также московской сфере торговли и услуг. Новостройки активно осваиваются предпринимателями, создающими в новых районах торговые, сервисные, развлекательные экосистемы, что не только увеличивает качество жизни новоселов, но и развивает московскую экономику", - добавил В.Ефимов.