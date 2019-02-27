Путин поручил создать Национальный космический центр до 15 января 2020 года

27.02.19 11:24

© РИА Новости. Алексей Куденко

27 февраля. Interfax-Russia.ru - Национальный космический центр, объединяющий головные подразделения организаций ракетно-космической отрасли КБ, НИИ и профильных образовательных учреждений, должен быть создан в Москве до 15 января 2020 года.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Роскосмосу и московскому правительству обеспечить создание такого Национального космического центра и представить доклад об этом до 15 января 2020 года.

Центр должен включать в себя, в том числе "головные подразделения основных организаций ракетно-космической отрасли, конструкторские бюро, профильные структурные подразделения научно-исследовательских и образовательных организаций, говорится в поручении.

Перечень поручений президента по итогам послания Федеральному Собранию опубликован на сайте Кремля.