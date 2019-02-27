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27.02.19 11:38

Почти четверть миллиона москвичей не смогли выехать за границу из-за долгов

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
27 февраля. Interfax-Russia.ru - Приставы в прошлом году запретили покидать родину более 240 тысячам москвичей, не спешившим расплачиваться по долгам, сообщил в среду глава столичного управления федеральной службы судебных приставов (УФССП) Сергей Замородских.

"Московскими судебными приставами активно применялись меры принудительного исполнения, такие как, временное ограничение должников на выезд из РФ и на пользование специальным правом", - сказал С.Замородских в среду на коллегии управления по итогам работы в 2018 году.

Так, по его словам, в течение года было вынесено более 240 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд должников из страны (35 тысяч из них - должники по алиментам).

"В рамках более 21 тыс. исполнительных производств в отношении должников действуют ограничения на пользование специальным правом", - сказал С.Замородских.

Он отметил, что за неуплату алиментов к административной ответственности (ст. 5.35.1. КоАП РФ) привлечено 2243 должника, а против злостных неплательщиков возбуждено 371 уголовное дело (ст. 157 УК РФ).

"В результате применения мер принудительного исполнения, в пользу детей было взыскано свыше 1,3 млрд рублей", - сказал главный пристав Москвы.

По данным УФССП, всего за прошедший год приставы взыскали более 89 млрд рублей, в консолидированный бюджет перечислено свыше 36 млрд рублей.

С.Замородских добавил, что на основании судебных решений за пределы РФ было выдворено свыше 5,6 тыс. иностранных граждан.

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