ГМИИ им. Пушкина готов купить полотно Тициана "Венера и Адонис" за $5-6 млн

01.03.19 11:38

© РИА Новости. Владимир Вяткин

1 марта. Interfax-Russia.ru - ГМИИ имени Пушкина готов в любое время приобрести картину Тициана "Венера и Адонис" за 5-6 миллионов долларов спонсорских средств, сообщили "Интерфаксу" в музее.

Речь идет о картине, принадлежащей коллекционеру и представленной на временной выставке в ГМИИ "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе" летом 2017 года. После завершения смотра музей выразил желание оставить или приобрести ее себе в коллекцию и начал переговоры с владельцем.

"Мы провели консультации со специалистами, аукционными домами, искусствоведами и определили реальную стоимость полотна. На аукционах подобные полотна кисти Тициана уходят за 3-5 млн долларов. Музей готов выкупить картину за 5-6 миллионов долларов, в любое время. Нам кажется это корректной суммой. Ее готовы нам предоставить наши спонсоры, имена и личности которых мы не разглашаем", - сообщили "Интерфаксу" в ГМИИ в пятницу.

В ГМИИ отметили, что в настоящее время картина находится не в музее, но точное местоположение полотна затруднились назвать.

Там также заметили, что переговоры о приобретении идут с посредниками, "компанией, которая представляет интересы коллекционера", но они идут достаточно медленно.

Картина "Венера и Адонис" считается одной из самых знаменитых в творчестве Тициана. До настоящего времени предполагалось, что оригинал полотна, датируемый примерно 1553 годом, хранится в мадридском Музее Прадо. Ряд других вариантов и повторений полотна, приписываемые мастерской Тициана, находятся в Национальной галерее в Лондоне, Метрополитен-музее, Национальной галерее искусств Вашингтона и других собраниях.

Благодаря недавним открытиям стало известно, что один из вариантов картины был приобретен российским коллекционером и показывался на выставке "Венеция Ренессанса. Тициан, Тинторетто, Веронезе" в ГМИИ летом 2017 года.

Картина поступила в музей как копия неизвестного автора с полотна Тициана, но главный научный сотрудник ГМИИ, доктор искусствоведения Виктория Маркова атрибутировала ее как подлинник Тициана. Впоследствии она предположила, что именно московский вариант картины является прототипом, с которого писалась картина из Прадо.

К такому выводу она пришла после двухлетней реставрации и технологического исследования полотна в Венеции. Как отмечают в пресс-службе ГМИИ, соответствующую атрибуцию поддержал специалист по венецианской живописи Франческо Валькановер.

К аналогичному мнению пришли сотрудники музея Прадо, один из британских исследователей и ряд других ученых после реставрации и исследования мадридского полотна "Венера и Адонис" в 2014 году.

"Под его красочным слоем был обнаружен подготовительный рисунок, переведенный по методу калькирования с картины, представленной в ГМИИ. Таким образом, именно ее следует считать первой версией знаменитой композиции, послужившей образцом и для мадридского полотна, и для многочисленных повторений", - отмечают в пресс-службе ГМИИ.