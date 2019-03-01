В Московском зоопарке 2 марта пройдет День кошек

01.03.19 13:57

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

1 марта. Interfax-Russia.ru - В Московском зоопарке 2 марта пройдет праздничная тематическая программа, посвященная представителям семейства кошачьих, сообщается на сайте столичного зоосада.

"Посетителей ждут экскурсии по территории и теплым павильонам, знакомство с редкими видами животных и их уникальными особенностями, а также увлекательный квест", - отмечают в столичном зоопарке.

Празднование Дня кошек начнется с экскурсионной программы, героями которой станут представители семейства кошачьих. Участники экскурсии смогут узнать об особенностях этих животных, сообщают в зоосаде.

"Всего предусмотрено три экскурсионных сеанса, которые будут проходить с 11:00 с промежутком в два часа", - говорится в сообщении.

Посетители зоопарка в этот день смогут принять участие в квесте "Девять диких жизней", проверить свои знания в области биологии, посоревноваться в скорости выполнения заданий и смекалке, отмечают в зоопарке.

"Принять участие в праздничных мероприятиях в рамках Дня кошек каждый желающий может совершенно бесплатно", - уточняют в столичном зоосаде.