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01.03.19 13:57
В Московском зоопарке 2 марта пройдет День кошек
"Посетителей ждут экскурсии по территории и теплым павильонам, знакомство с редкими видами животных и их уникальными особенностями, а также увлекательный квест", - отмечают в столичном зоопарке.
Празднование Дня кошек начнется с экскурсионной программы, героями которой станут представители семейства кошачьих. Участники экскурсии смогут узнать об особенностях этих животных, сообщают в зоосаде.
"Всего предусмотрено три экскурсионных сеанса, которые будут проходить с 11:00 с промежутком в два часа", - говорится в сообщении.
Посетители зоопарка в этот день смогут принять участие в квесте "Девять диких жизней", проверить свои знания в области биологии, посоревноваться в скорости выполнения заданий и смекалке, отмечают в зоопарке.
"Принять участие в праздничных мероприятиях в рамках Дня кошек каждый желающий может совершенно бесплатно", - уточняют в столичном зоосаде.
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