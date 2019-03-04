Около 40 уникальных росписей восстановлено в храме в Брюсове переулке

04.03.19 10:59

Фото: официальный сайт мэра Москвы

4 марта. Interfax-Russia.ru - Завершена реставрация интерьеров и росписей храма Воскресения Словущего на Успенском Вражке, расположенного в Брюсове переулке, дом 15/2 в центре Москвы, сообщается на сайте столичной мэрии в понедельник.

Храм был построен в 1629 году и неоднократно перестраивался. В церкви сохранились образцы масляной живописи первой половины XIX века.

Из-под ретушированных фрагментов и слоев копоти были раскрыты композиции "Новозаветная Троица с ангелами" и изображение "Интерьер ротонды Воскресенского собора Новоспасского монастыря". После завершения восстановительных работ росписи были обработаны специальным защитным составом.

Кроме того, были воссозданы живописные медальоны в виде херувимов, украшающих оконные и дверные проемы, лепной декор и орнаменты в виде креста.