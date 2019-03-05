Во ФСИН опровергли слухи об ожоге у Кокорина после процедуры в "Бутырке"

05.03.19 11:18

© РИА Новости. Илья Питалев

5 марта. Interfax-Russia.ru - Арестованный по обвинению в хулиганстве футболист Александр Кокорин не получал травм в результате медицинских процедур в СИЗО "Бутырка", заявил представитель столичного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Сергей Цыганков.

"Информация, размещенная в ряде СМИ о якобы получении ожогов А.Кокориным во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО-2 Москвы, не соответствует действительности", - сказала С.Цыганков во вторник "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что УФСИН по сообщениям СМИ "незамедлительно провело проверку, в результате которой установлено, что после проведения процедуры электромиостимуляции отмечалось незначительное покраснение кожи у А.Кокорина".

"В настоящее время А.Кокорин жалоб не предъявляет, состояние его здоровья удовлетворительное. Он продолжает посещение спортивного зала СИЗО", - сказал С.Цыганков.

Он добавил, что решается вопрос о посещении арестованного врачами футбольного клуба "Зенит".

1 марта уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила "Интерфаксу", что столичное УФСИН разрешило врачам "Зенита" осмотреть А.Кокорина в СИЗО.

Ранее стало известно, что А.Кокорин жалуется на то, что у него болит травмированное колено из-за недостатка нагрузки. В связи с этим Т.Потяева обратилась в УФСИН с просьбой пустить к футболисту врачей ФК "Зенит".

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" А.Кокорин с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного о двух потасовках в Москве. Им, а также младшему брату Кокорина Кириллу и их приятелю Александру Протасовицкому вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ч. 2 ст. 115 УК РФ), побои группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 35 УК РФ - ст. 116 УК РФ) и хулиганство группы лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Речь о двух драках с участием футболистов утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с федеральными чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.