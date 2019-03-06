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06.03.19 11:40
Группа Prodigy из-за смерти Флинта отменила выступление в Москве
"В связи с трагическим событием, случившимся несколько дней назад, мы вынуждены сообщить, что группа The Prodigy приняла решение отменить все предстоящие концерты, в том числе и выступление на фестивале Park Live 14 июля 2019 года", - говорится в сообщении на официальной странице фестиваля в соцсети "Вконтакте".
"Возврат денег за билеты будет осуществляться в местах их приобретения без ограничения по времени", - отмечается в нем.
По словам организаторов, в данный момент они ищут решение для сохранения 3-дневного формата фестиваля.
"Обо всех новостях мы будем оперативно сообщать на наших информационных ресурсах", - уточняется в сообщении.
Группа The Prodigy должна была выступить хедлайнером заключительного дня музыкального фестиваля Park Live, который состоится с 12 по 14 июля в Москве.
4 марта стало известно, что вокалист британской музыкальной группы The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством.
"Не могу поверить, что говорю это, но наш брат Кит покончил с собой на выходных. Я шокирован, разъярен, растерян, мое сердце разбито. Покойся с миром, брат", - говорится в сообщении, подписанном участником группы Лиэмом Хоулеттом.
К.Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет. По данным Daily Mail, музыкант был обнаружен мертвым в понедельник утром в своем доме, расположенном в графстве Эссекс на юго-востоке Англии.
Британская группа The Prodigy образовалась в 1990 году. Группу дважды номинировали на "Грэмми".
Музыкальный коллектив исполняет электронную музыку. Среди наиболее известных песен группы - Breathe, Firestarter, One Love и Voodoo People.
Изначально в составе группы К.Флинт был просто танцором, лишь в 1996 году он впервые проявил себя как вокалист. Известность ему принесла композиция Firestarter.
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