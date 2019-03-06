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06.03.19 12:30

Манул вновь станет символом Московского зоопарка

© РИА Новости. Александр Вильф
6 марта. Interfax-Russia.ru - Московский зоопарк планирует к своему 155-летию вернуть манула в качестве символа зоосада.

"Мне писали тысячи писем, запросов и в этом году к 155-летнему юбилею мы дарим зоопарку, нашим посетителям, сотрудникам, возвращаем наш символ манула. Я уверена, что в мае над нашим главным входом обратно восстановим, разместим манула ",- сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова на пресс-конференции в среду.

По ее словам, в этом году в Московском зоопарке пройдёт много мероприятий для сотрудников, а также будут нововведения для посетителей.

"Мы запускаем аудиогиды, будем обновлять наши стелы, мы хотим изготовить их из переработанного пластика. Пока это сложно, только один завод, который перерабатывает пластик, мы пытаемся сейчас договориться", - сказала С.Акулова.

Также она сообщила о новом нестандартном формате - экскурсиях-променадах. "Можно будет записаться через сайт, будет несколько временных промежутков рано утром, в обед и вечером", - сказала директор зоопарка.

С.Акулова также сообщила, что в июне пройдут две конференции, куда пригласили коллег со всего мира, всего более 200 специалистов, кураторов, ветеринаров.

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