Канатная дорога через Химкинское водохранилище обойдется в 3 млрд руб

07.03.19 13:46

© РИА Новости. Максим Блинов

7 марта. Interfax-Russia.ru - Условия концессии на проектирование, строительство и эксплуатацию канатной дороги через Химкинское водохранилище на севере Москвы одобрены на ГЗК, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста в четверг.

Там напомнили, что проект предусматривает создание канатной транспортной системы общего пользования от станции метро "Сходненская" до станции метро "Речной вокзал". Срок концессии составит 25 лет.

Канатная дорога длиной 2,3 км соединит районы Левобережный, Северное и Южное Тушино, разделенные Химкинским водохранилищем. От станций метро к станциям канатной дороги будут созданы наземные пешеходные галереи.

Строительство канатной дороги планируется осуществить за счет внебюджетных средств. Общий объём инвестиций составит не менее 3,16 млрд. рублей.

Инвесторами проекта планируют стать международная строительная компания BPS International (Германия, Австрия) и австрийско-швейцарская компания Doppelmayr Seilbahnen GmbH.

В соответствии с условиями концессионного соглашения город Москва (концедент) предоставляет земельные участки для строительства канатной дороги, а также обеспечивает разработку и принятие проекта планировки территории. Строительство, эксплуатация, содержание и ремонт канатной дороги будет осуществляться за счёт инвесторов.

"Канатка" между метро "Сходненская" и "Речной вокзал" сможет перевозить 19 тыс. пассажиров в сутки.

В апреле прошлого года заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявлял, что столичные власти поддержат проект строительства канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал".

Позднее власти отмечали, что "канатка" уже через три года может стать частью столичной системы общественного транспорта.