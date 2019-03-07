В Госдуме предложили учредить "Аллею славы" российских парламентариев

07.03.19 15:00

© РИА Новости. Алексей Куденко

7 марта. Interfax-Russia.ru - Председатель комиссии Госдумы по контролю за доходами, имуществом, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба предложил учредить "Аллею славы" российских парламентариев.

"Хотел бы предложить рассмотреть вопрос о том, чтобы мы учредили некую "Аллею славы" для таких людей, которые составляли лицо нашего парламентаризма. Такие люди, как Жорес Иванович (Алферов - депутат, крупный ученый, Нобелевский лауреат), такие люди, как наш покойный коллега Иосиф Давыдович Кобзон, и многие другие..." - сказал О.Аршба.

Такое предложение он сделал во время технической процедуры по прекращению полномочий скончавшегося депутата Ж.Алферова. Палата всегда голосует и снимает полномочия после кончины депутата.

О.Аршба отметил, что необходимо отдавать должное великим людям России.

Он привел пример, что в Италии есть парламентарии, за которыми этот почетный статус закрепляется навсегда, несмотря на то, жив он или уже умер, избран он снова или нет.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков предложил О.Аршбе подготовить соответствующее предложение и внести его на рассмотрение Думы.