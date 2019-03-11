Столичные власти разрешили предоставить участки под парковку в парке "Остров Мечты"

11.03.19 11:10

© РИА Новости. Максим Блинов

11 марта. Interfax-Russia.ru - Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила предоставление трех участков под паркинги и благоустройство в парке развлечений "Остров мечты", сообщает в понедельник пресс-служба Москомстройинвеста.

Два участка в составе парка (1,4 га и 0,93 га) предназначены под строительство паркингов.

"На них планируется возвести трехуровневые надземные паркинги площадью 43 тыс. кв. м и 29,5 тыс. кв. м соответственно", - поясняется в материалах.

Третий участок, площадью 5,75 га, планируется благоустроить.

Ранее сообщалось, что строительство первой очереди детского развлекательного парка "Остров мечты" на юго-востоке столицы планируется завершить к сентябрю этого года. Как отмечал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, город со своей стороны ускорил работы по строительству надземного перехода с траволатором через проспект Андропова, чтобы он был готов к моменту открытия парка.

Один из крупнейших в мире крытых парков аттракционов займет примерно 100 га, общая площадь объектов составит 292 тыс. кв.м. Объем инвестиций в проект оценивается в $1,5 млрд.