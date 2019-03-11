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11.03.19 11:10
Столичные власти разрешили предоставить участки под парковку в парке "Остров Мечты"
Два участка в составе парка (1,4 га и 0,93 га) предназначены под строительство паркингов.
"На них планируется возвести трехуровневые надземные паркинги площадью 43 тыс. кв. м и 29,5 тыс. кв. м соответственно", - поясняется в материалах.
Третий участок, площадью 5,75 га, планируется благоустроить.
Ранее сообщалось, что строительство первой очереди детского развлекательного парка "Остров мечты" на юго-востоке столицы планируется завершить к сентябрю этого года. Как отмечал заммэра Москвы Марат Хуснуллин, город со своей стороны ускорил работы по строительству надземного перехода с траволатором через проспект Андропова, чтобы он был готов к моменту открытия парка.
Один из крупнейших в мире крытых парков аттракционов займет примерно 100 га, общая площадь объектов составит 292 тыс. кв.м. Объем инвестиций в проект оценивается в $1,5 млрд.
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