Власти Москвы в ближайшие время объявят о реновации здравоохранения

12.03.19 15:10

© РИА Новости. Игорь Зарембо

12 марта. Interfax-Russia.ru - В ближайшие пять лет в Москве будет реализована масштабная реновация объектов здравоохранения, заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В ближайшее время мы объявим о новом проекте, решение мэром уже принято, по сути дела, о реновации здравоохранения. В ближайшее время утвердим программу, предполагающую строительство чуть менее миллиона квадратных метров новых корпусов больниц: скоропомощных, двух новых инфекционных больниц, крупнейшего онкологического центра Логинова", - сказала она журналистам во вторник в рамках международной выставки недвижимости MIPIM в Каннах.

Кроме того, по словам А.Раковой, в рамках программы реновации здравоохранения предполагается строительство около 40 поликлиник, а также капитальный ремонт 135 действующих поликлиник.

"По сути дела речь идёт о реновации этих поликлиник", - отметила она.

По её словам, совместно со стройкомплексом Москвы и экономическим блоком "сбивается программа реновации социальной сферы с программой реновации жилья, чтобы сразу получать сбалансированные районы с новой качественной, современной инфраструктурой".

Заммэра уточнила, что программу реновации здравоохранения планируется реализовать в течение пяти лет, то есть раньше программы реновации жилья.

"Программа реновации здравоохранения будет синхронизирована с жильем с точки зрения содержания и объемов, а начнём мы со здравоохранения", - подчеркнула она.

Кроме того, по словам А.Раковой, социальная сфера интересна для иностранных инвесторов не только с точки зрения открытия зарубежных клиник в столичном международном медицинском кластере.

"Москва очень перспективный город с точки зрения вложения в систему долговременного ухода. У нас очень хорошая продолжительность жизни, количество людей старшего поколения неуклонно растёт. Только в ближайшее время количество людей в Москве старше 80 лет увеличится на полмиллиона. Рынок свободный, рынок интересный, и мы с радостью ждём иностранных инвесторов на очень интересных и выгодных условиях", - добавила она.