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12.03.19 15:46

Столичный детский омбудсмен призвал граждан сообщать о проблемах в семьях с детьми

© РИА Новости. Андрей Стенин
12 марта. Interfax-Russia.ru - В связи со случаем с девочкой, оставленной в квартире матерью на Ленинградском шоссе, уполномоченный по правам ребёнка в Москве Евгений Бунимович призывает москвичей быть более внимательным к соседям, чтобы не допускать подобных случаев впредь.

"Случай произошёл не в отдельном доме, это квартира, там есть соседи. Ситуация развивалась не за один день, соседи могли и слышать плач, и чувствовать неприятный запах из квартиры, могли заметить что-то неладное в этой семье. Я обращаюсь ко всем людям быть более внимательным к своим соседям, особенно, когда речь идёт о детях", - заявил Е.Бунимович "Интерфаксу" во вторник.

По его словам, аналогичные случаи в разное время были зафиксированы и в других регионах страны.

"Сейчас почему-то стало не принято сообщать о проблемах у соседей, но в данном случае необходимо было сообщить в соответствующие органы", - сказал Е.Бунимович.

Он напомнил, что в настоящее время продолжаются следственные действия в связи с ситуацией.

В пресс-службе департамента труда и соцзащиты Москвы напомнили "Интерфаксу", что в связи с тем, что мать на сегодняшний день задержана правоохранительными органами, сотрудники соцзащиты готовят исковое заявление в суд по ограничению ее в родительских правах. Кроме того, выясняется наличие родственников девочки.

"После выписки ребенка из больницы будет решаться вопрос о его жизнеустройстве. Если опека со стороны родственников или приемной семьи будет невозможна, девочка будет проживать в учреждении системы социальной защиты, где она будет находиться под защитой, где с ней будут работать специалисты и проводиться психолого-педагогическая реабилитация", - сказал собеседник агентства.

10 марта представитель столичного главка СК Юлия Иванова сообщила о задержании женщины, оставившей на несколько дней малолетнюю дочь одну в московской квартире.

"По данным следствия, в квартире жилого дома, расположенного по Ленинградскому шоссе, обнаружена пятилетняя девочка, предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии... Со слов соседей, мать ребёнка отсутствовала дома несколько дней", - сказала Ю.Иванова.

Она отметила, что возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, следователи допросили женщину, ребенок госпитализирован в реанимацию.

В понедельник пресс-служба СК сообщила, что глава ведомства Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования, следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании подозреваемой меры пресечения.

"По уголовному делу назначены медицинская и амбулаторная психолого-психиатрическая судебные экспертизы. Будет дана принципиальная оценка действиям должностных лиц, осуществляющих надзор и контроль за неблагополучной семьей, в том числе будут проверяться на предмет халатности сотрудники органов опеки и попечительства", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что, по предварительным данным, соседи неоднократно вызывали полицию, "но те, в свою очередь, не проявили должного внимания".

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