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12.03.19 16:56
Министром спорта Крыма стала специалист из Алтайского края
"Назначить Торубарову Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым - министра спорта Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в указе С.Аксенова, опубликованном во вторник на официальном сайте крымского правительства.
Как уточнили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе министерства, О.Торубарова работала в правительстве одного из регионов РФ. "Да, она с материка (...) Опыт в государственном управлении есть", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, действительно ли О.Торубарова приехала в Крым из Алтайского края.
Согласно информации с сайта правительства Алтайского края, О.Торубарова занимала должность заместителя министра труда и социальной защиты региона.
В феврале глава Крыма принял отставку 32-летней Елизаветы Кожичевой с должности министра спорта региона и назначил ее заместителем в это ведомство.
Е.Кожичева возглавляла министерство с октября 2016 года.
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