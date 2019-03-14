Многодетную мать в Алтае будут судить за истязание непослушных детей

14.03.19 08:33

© РИА Новости. Андрей Старостин

14 марта. Interfax-Russia.ru - Прокуратура Алтайского края направила в суд уголовное дело об истязании детей в отношении многодетной жительницы Заринского района, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

"С января по сентябрь 2018 года обвиняемая, являясь опекуном семи детей, систематически била двоих несовершеннолетних, наказывая их за непослушание. В результате дети страдали физически и психически, а один из них получил травмы средней тяжести", - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что всех детей, находившихся под опекой обвиняемой, у нее изъяли.

Женщине инкриминируют п. "в" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), п.п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).