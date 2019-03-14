|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.03.19 11:45
Аэропорты РФ в 2019г получат на реконструкцию более 30 млрд рублей
"В 2019 году на реконструкцию и строительство аэродромных комплексов планируется направить более 30 млрд руб. бюджетных средств, в том числе на реализацию мероприятий в Дальневосточном регионе - более 10 млрд руб.", - сказал А.Нерадько.
Приоритетными проектами в этом году, по его словам, будет подготовка аэропорта Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, завершение строительства нового аэропорта Саратова "Гагарин", третьей взлетно-посадочной полосы в московском "Шереметьево", реконструкция аэродромов на Дальнем Востоке, в том числе ВПП в Хабаровске.
Кроме того, в этом году планируется подписать концессионные соглашения с аэропортами "Домодедово" и "Внуково", отметил глава Росавиации.
|
Interfax-Russia.ru - Истощенная девочка найдена в московской квартире. Череда аналогичных происшествий с детьми в разных городах РФ ставит под вопрос эффективность служб опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Около 7 тысяч камер наружного видеонаблюдения установят в Москве до конца 2019 года и подключат их к системе распознавания лиц.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket