Аэропорты РФ в 2019г получат на реконструкцию более 30 млрд рублей

14.03.19 11:45

© РИА Новости. Вячеслав Реутов

14 марта. Interfax-Russia.ru - Аэропорты России в 2019 году получат на реконструкцию аэродромной инфраструктуры более 30 млрд руб. бюджетных средств, заявил глава Росавиации Александр Нерадько на заседании коллегии ведомства в четверг.

"В 2019 году на реконструкцию и строительство аэродромных комплексов планируется направить более 30 млрд руб. бюджетных средств, в том числе на реализацию мероприятий в Дальневосточном регионе - более 10 млрд руб.", - сказал А.Нерадько.

Приоритетными проектами в этом году, по его словам, будет подготовка аэропорта Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году, завершение строительства нового аэропорта Саратова "Гагарин", третьей взлетно-посадочной полосы в московском "Шереметьево", реконструкция аэродромов на Дальнем Востоке, в том числе ВПП в Хабаровске.

Кроме того, в этом году планируется подписать концессионные соглашения с аэропортами "Домодедово" и "Внуково", отметил глава Росавиации.