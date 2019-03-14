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14.03.19 12:09

Мосгорсуд оставил в СИЗО мать найденного на "Лосином острове" мальчика

© РИА Новости. Антон Денисов
14 марта. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд в четверг признал законным решение об аресте Надежды Куликовой, обвиняемой в попытке убийства своего малолетнего сына в заповеднике "Лосиный остров".

"В удовлетворении апелляционной жалобы отказано", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Таким образом, Мосгорсуд не нашёл убедительными доводы защиты о необходимости избрания Н.Куликовой более мягкой меры пресечения.

Преображенский суд Москвы 22 февраля арестовал Н.Куликову до 18 апреля. Ей предъявлено обвинение в покушении на убийство сына с особой жестокостью (часть 3 статьи 30 и пунктам "в", "д" части 2 статьи 105 УК РФ).

Утром 18 февраля 33-летняя москвичка обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. Позднее мальчик был обнаружен автомобилистами возле автозаправочной станции.

По показаниям матери, накануне вечером она ехала на машине мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе сына заехала в парк, где он убежал.

Между тем представитель столичного главка СКР Юлия Иванова сообщила, что обнаружившие мальчика граждане сообщили следствию, что "на ребенке находился мешок со скотчем, который позже был обнаружен при осмотре места происшествия". По её словам, версия ребенка отличалась от версии матери о случившемся.

Ю.Иванова отметила, что в настоящее время направлены на экспертизу изъятые в автомобиле женщины рулоны скотча, нож-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла и другие улики.

Как рассказал "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников, посетивший Н.Куликову в изоляторе, "женщина находится в шоке, очень расстроена и сильно переживает за сына".

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