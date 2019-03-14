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14.03.19 14:56

Открытие нового здания Музеев Кремля будет многоступенчатым

© РИА Новости. Григорий Сысоев
14 марта. Interfax-Russia.ru - Открытие нового здания Музеев Московского Кремля в Средних торговых рядах будет многоступенчатым, без специального выставочного проекта, сообщила "Интерфаксу" директор Музеев Кремля Елена Гагарина.

"Нам будет сложно переезжать. Поэтому мы будем открывать постоянную экспозицию, а один из выставочных залов будет занят госрегалиями. Открывать здание мы будем таким образом: не будем делать специального выставочного проекта. Я думаю, что открытие такого здания должно бать многоступенчатым, сразу все сделать невозможно - там 80 тысяч квадратных метров, которые надо будет самим освоить и определённым образом познакомить, приучить публику к новому пространству. Поэтому выставочный проект мы немного отложим", - сказала Е.Гагарина в четверг.

Новое здание Музеев Кремля располагается в Средних торговых рядах на Красной площади.

"В данное время стройка кипит. Там началось активное строительство внутреннего здания, оно будет находиться внутри двора этого каре. Внешнее историческое каре реставрируется, а внутренне задние возводится заново", - сказала Е.Гагарина.

Директор отметила, что новое здание разрабатывается компанией "Меганом", которую возглавляет Юрий Григорян.

Предполагается, что здание должно быть готово в 2021 году.

"Проект уже прошёл все стадии согласований - и по высотности, и согласования с ЮНЕСКО, городскими службами, ФСО. Ещё три года точно будет идти стройка, различные работы внутри помещения. Только после этого мы будем думать, как переезжать", - заключила директор.

Здание Средних торговых рядов, в советское время известное как Второй дом министерства обороны, находится по адресу: Красная площадь, дом 5.

Здание было построено в 1889-1893 годах в русском стиле по проекту архитектора Романа Клейна и является памятником архитектуры.

Частью своего фасада Средние торговые ряды выходят на Красную площадь, попадая тем самым под охрану как часть Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Музеям Кремля бывшие Средние торговые ряды были переданы в 2015 году по поручению президента РФ Владимира Путина.

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