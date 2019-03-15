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15.03.19 11:45
Власти Подмосковья предупредили жителей об опасности выхода на весенний лед
"Для обеспечения безопасности на льду водоемов Московской области задействовано более 700 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и Мособлпожспас, а также 110 единиц спецтехники, в том числе плавсредства. Помощь в этой работе оказывают и добровольные спасатели - из Россоюзспас и других формирований, в общей сложности задействовано более 1000 добровольцев", - говорится в сообщении.
Также к патрулированию привлекаются сотрудники полиции и органов местного самоуправления.
По словам Д.Пестова, которые приводит пресс-служба, на многих водоемах, расположенных на территории Подмосковья, ледяной покров уже недостаточно прочный, чтобы выдержать вес человека. Выходить на такой лед опасно.
Спасатели и волонтеры работают как на акватории, так и на береговой линии, проводя профилактические беседы с местными жителями и любителями зимней рыбалки.
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