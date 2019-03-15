Власти Подмосковья предупредили жителей об опасности выхода на весенний лед

15.03.19 11:45

© РИА Новости. Максим Богодвид

15 марта. Interfax-Russia.ru - Спасатели и добровольцы усилили патрулирование подмосковных водоемов в целях профилактики несчастных случаев на льду, сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"Для обеспечения безопасности на льду водоемов Московской области задействовано более 700 сотрудников ГУ МЧС России по Московской области и Мособлпожспас, а также 110 единиц спецтехники, в том числе плавсредства. Помощь в этой работе оказывают и добровольные спасатели - из Россоюзспас и других формирований, в общей сложности задействовано более 1000 добровольцев", - говорится в сообщении.

Также к патрулированию привлекаются сотрудники полиции и органов местного самоуправления.

По словам Д.Пестова, которые приводит пресс-служба, на многих водоемах, расположенных на территории Подмосковья, ледяной покров уже недостаточно прочный, чтобы выдержать вес человека. Выходить на такой лед опасно.

Спасатели и волонтеры работают как на акватории, так и на береговой линии, проводя профилактические беседы с местными жителями и любителями зимней рыбалки.