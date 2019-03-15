"Дело Калви" не должно увязываться с инвестклиматом в РФ, считают в Кремле

15.03.19 13:21

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

15 марта. Interfax-Russia.ru - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о позиции главы государства Владимира Путина по так называемому "делу Калви".

"Позиция президента заключается в следующем: это дело не должно увязываться с инвестклиматом в России в целом и не должно иметь какого-то негативного воздействия, Россия была, есть и будет заинтересованной в международных инвесторах и намерена делать все возможное для создания для них комфортных рабочих условий", - сказал Д.Песков, общаясь с журналистами в пятницу.

Он подчеркнул, что глава государства не может комментировать "дело Калви", поскольку идут следственные действия: это не является прерогативой президента".

"До решения суда никто не может называть Калви виновным в тех или иных правонарушениях", - сказал Д.Песков.

Представитель Кремля сообщил, что тема уголовного дела в отношении Майкла Калви упоминалась на закрытой встрече президента РФ Владимира Путина с членами бюро РСПП, однако предметного обсуждения не было.

"Это дело упоминалось, оно, скорее, рефреном упоминалось, но какой-то конкретной постановки вопроса не было. Никто что-то конкретное по этому делу не спрашивал", - сказал Д.Песков на вопрос, обсуждалось ли дело американского инвестора на встрече президента с членами бюро РСПП.

На просьбу прокомментировать, какой была реакция В.Путина, Д.Песков сказал: "В ходе следствия президент не может давать каких-то оценок. Он никогда этого не делает".