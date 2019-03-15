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15.03.19 16:14
Авиасалон МАКС-2019 состоится в запланированные сроки - Минпромторг и Ростех
"Международный авиакосмический салон МАКС состоится в запланированные сроки", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Согласно версии распоряжения правительства РФ от 20 ноября 2018 года № 2523-р Международный авиакосмический салон "МАКС-2019" стоит 6-м пунктом, а изменения версии от 13 марта 2019 года №413-р касаются пункта 3 и 5", - сказали в пресс-службе.
"С июня на июль 2019 года переносится Международный военно-морской салон "МВМС-2019", - пояснили в Минпромторге.
В свою очередь в госкорпорации "Ростех" подчеркнули, что "подготовка к МАКС идёт полным ходом". "Отказ от проведения авиасалона в 2019 году не обсуждался", - заявили в пресс-службе "Ростеха".
Почетный президент авиасалона, летчик-испытатель Магомед Толбоев также заявил "Интерфаксу", что МАКС-2019 будет проведен, как и было запланировано. "Я как президент международного салона заявляю: никто ничего не отменил", - сказал М.Толбоев.
Согласно сайту "МАКС-2019", авиасалон пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
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