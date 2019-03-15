Авиасалон МАКС-2019 состоится в запланированные сроки - Минпромторг и Ростех

15.03.19 16:14

© РИА Новости. Евгений Одиноков

15 марта. Interfax-Russia.ru - В Минпромторге РФ опровергли появившуюся в СМИ информацию об отмене авиасалона МАКС в 2019 году.

"Международный авиакосмический салон МАКС состоится в запланированные сроки", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Согласно версии распоряжения правительства РФ от 20 ноября 2018 года № 2523-р Международный авиакосмический салон "МАКС-2019" стоит 6-м пунктом, а изменения версии от 13 марта 2019 года №413-р касаются пункта 3 и 5", - сказали в пресс-службе.

"С июня на июль 2019 года переносится Международный военно-морской салон "МВМС-2019", - пояснили в Минпромторге.

В свою очередь в госкорпорации "Ростех" подчеркнули, что "подготовка к МАКС идёт полным ходом". "Отказ от проведения авиасалона в 2019 году не обсуждался", - заявили в пресс-службе "Ростеха".

Почетный президент авиасалона, летчик-испытатель Магомед Толбоев также заявил "Интерфаксу", что МАКС-2019 будет проведен, как и было запланировано. "Я как президент международного салона заявляю: никто ничего не отменил", - сказал М.Толбоев.

Согласно сайту "МАКС-2019", авиасалон пройдет в подмосковном Жуковском с 27 августа по 1 сентября.