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18.03.19 15:23

Владимирский завод "Алмаз-Антея" сократит 370 человек в связи со снижением ГОЗа

© РИА Новости. Сергей Мамонтов
18 марта. Interfax-Russia.ru - Около 370 работников АО "Муромский завод радиоизмерительных приборов" (входит в АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей") планируется сократить в апреле, сообщает корпоративное издание "Маяк".

"Эта процедура затронет практически все подразделения завода. Основная причина непопулярных, но вынужденных мер - уменьшение гособоронзаказа и, как следствие, снижение объемов производства в 2019 году более чем на 40%", - говорится в сообщении.

Директор по управлению персоналом завода Любовь Миронова подтвердила "Интерфаксу" информацию о предстоящем сокращении.

"В настоящее время мы принимаем меры по трудоустройству людей, попавших под сокращение. В частности, тесно работаем с местными предприятиями, которые готовы предоставить новые рабочие места", - сказала она.

Пресс-служба администрации Владимирской области также отмечает, что работникам Муромского завода радиоизмерительных приборов предлагаются вакантные места на предприятиях города. По данным пресс-службы, сотрудники городского центра занятости населения и представители местных работодателей встречались с высвобождаемыми работниками завода.

"Были организованы ярмарки вакансий, в ходе которых представители местных предприятий рассказывали о своей работе, с заинтересованными соискателями проводили собеседования. Кроме того, ряд заинтересованных работодателей Мурома направили официальные письма на Муромский завод радиоизмерительных приборов с перечнем имеющихся вакантных мест", - говорится в сообщении.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" АО "Муромский завод радиоизмерительных приборов" зарегистрировано в городе Муроме в 2002 году. Основным видом деятельности является производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления. Уставный капитал - 531,8 млн рублей. Владельцем является АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" (Москва).

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