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Суд отказал в удовлетворении иска о запрете в Москве противогололедных реагентов

© РИА Новости. Андрей Старостин
18 марта. Interfax-Russia.ru - Тверской суд Москвы в понедельник отклонил иск муниципальных депутатов Ильи Яшина, Юлии Галяминой и Константина Янкаускаса, в котором они просили запретить столичному департаменту ЖКХ использовать химические реагенты для борьбы с гололедом.

"Рассмотрев доводы сторон, суд не нашёл оснований для удовлетворения исковых требований истцов", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

В иске муниципальные депутаты излагали претензии к реагентам со ссылкой на исследования, проведенные учеными МГУ.

По мнению истцов, использование реагентов нарушает права граждан на благоприятную окружающую среду, закрепленные статьей 42 Конституции РФ и природоохранным законодательством.

В качестве альтернативы муниципальные депутаты предлагают использовать для борьбы с гололедом гранитный щебень.

Противогололедные материалы используются в России для уборки городов в зимний период, в частности, они широко применяются в российской столице. Власти Москвы ранее неоднократно заявляли, что не откажутся от их применения.

В качестве реагентов в Москве используются композиции хлористого кальция и натрия, композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия, а также композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль).

Летом 2018 года сообщалось со ссылкой на сайт госзакупок, что власти Москвы выделили на закупку противогололедных реагентов суммарно около 6 млрд рублей. Заказчик поставок выступило ГБУ "Автомобильные дороги".

В декабре 2018 года в департаменте здравоохранения Москвы выразили уверенность, что используемые в городе противогололедные солевые реагенты не вызывают массовых аллергических реакций у детей.

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